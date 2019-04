Ordine: "Milan, Pallotta ha scritto due lettere di protesta alla UEFA"

Durante la trasmissione Milan News, in onda su Monte Carlo Sport, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato del recente deferimento UEFA, anche in ottica Roma: "I fatti sono questi, Pallotta ha scritto due lettere di protesta all'UEFA nel quale ha detto che al Milan è stato riservato un diverso trattamento visto che a gennaio ha speso 70 milioni per prendere Piatek e Paquetà".

Sugli errori arbitrali.

"Fabbri ha sbagliato da entrambi le parti, anche se chiaramente sono gli errori più grandi e decisivi sono stati quelli a sfavore del Milan. Fabbri si è giocato il voto positivo della stagione. Se Fabbri è diventato internazionale a gennaio, come arbitri siamo in mezzo alla strada".