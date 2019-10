© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

"Nella fine della mia storia della Juventus ha inciso parecchio la mia volontà". Parola di Riccardo Orsolini, oggi attaccante del Bologna, che a SportWeek ha detto di non avere alcun rimpianto per il fatto che il rapporto coi bianconeri sia durato così poco: "So di non essere stato pronto per una squadra così importante, così ho scelto una strada diversa e sono voluto rimanere qui a Bologna per completare quel che avevo iniziato".

Una seconda casa.

"Bologna e il Bologna sono una seconda casa, ho sentito la fiducia del mister sin da subito. Col suo arrivo sono diventato titolare e Miha mi aiutato a migliorare come persona. Quando l'ho rivisto dal vivo a Verona mi sono chiesto se gli avessero dato il permesso: da lui puoi aspettarti di tutto".