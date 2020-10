Osimhen ha già conquistato Napoli. L'agente: "Sta ripagando la fiducia di Gattuso"

vedi letture

L'agente di Victor Osimhen, William D'Avila, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli per commentare il primo gol in Serie A dell'attaccante nigeriano: "Sta bene. Io non avevo dubbi sulle sue capacità, doveva soltanto mettere in moto la macchina. Ora stiamo vedendo le sue doti: Victor sta instaurando un feeling importante con tutti i compagni di squadra. e sta costruendo un gran rapporto con Gattuso. Sta ripagando l'enorme fiducia del tecnico con delle ottime prestazioni in campo. Più giocherà, più diventerà efficiente. Si muove tanto, difende palla, fa tanti assist. Tutti possiamo migliorare, anche lui, ma questo è un aspetto che curerà Gattuso".

Scudetto e Juve-Napoli: "Ha sempre creduto allo Scudetto. Già prima di arrivare sentiva i compagni e loro testimoniavano come questo club avesse delle possibilità di giocarsela e ci crede a maggior ragione adesso dopo le prime partite. È rimasto scocciato dalla sentenza su Juventus-Napoli, come tutti. D'altronde a chi piace perdere a tavolino? Vedremo cosa succederà, ma non sarà la sconfitta in una partita ad incidere sul verdetto finale di questa stagione" , riporta TuttoNapoli.