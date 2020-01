© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sembra non sia ancora ufficiale il ritorno al calcio giocato di Daniel Osvaldo, ex centravanti di Atalanta, Lecce, Fiorentina, Juventus, Roma, Inter e nazionale italiana. Perché dopo avere lasciato le competizioni per suonare la chitarra, ora pare pronto a rientrare con il Banfield, club di cui era tifoso il padre sin da piccolo.

SOLO LA PREPARAZIONE? Alcuni media argentini parlavano di un accordo oramai in dirittura d'arrivo, dopo tre anni di inattività: sei mesi di contratto più opzione. Invece pare che l'attaccante ha un accordo solo per il precampionato e che potrebbe essere necessario l'assenso di Julio Falcioni, tecnico del club, per perfezionare il suo arrivo.