Ozil si offre alla Juventus: prestito semestrale con parte di ingaggio pagato dall'Arsenal

Mesut Ozil si offre alla Juventus. Come si legge sulle colonne di Tuttosport dalla Turchia rimbalza la voce di un contatto fra l'entourage del centrocampista tedesco e gli emissari della Juventus. Fuori dal progetto tecnico dell’Arsenal, il tedesco sarebbe stato di nuovo offerto al club bianconero. In scadenza al termine della stagione, l'Arsenal pur di disfarsi del suo pesante ingaggio, sarebbe disposto a lasciarlo partire gratis a gennaio facendosi carico anche di una parte dell'altissimo stipendio. Dal primo gennaio al 30 giugno restano da pagare circa 10 milioni di euro. La Juve potrebbe prenderlo in prestito semestrale corrispondendogli la metà degli emolumenti e lasciare il restante 50% in quota ai londinesi.