© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con un messaggio pubblicato dalla Roma sui suoi canali social, il presidente della Roma James Pallotta ha voluto salutare Daniele De Rossi, capitano giallorosso dell'ultimo biennio che ieri ha disputato contro il Parma la sua ultima partita da calciatore della squadra capitolina: Vorrei anche ringraziare i tifosi presenti allo stadio ieri sera per aver reso a Daniele un omaggio strameritato. Dopo che ha rappresentato i tifosi in campo per 18 anni, la dimostrazione di amore e il sostegno da parte di tutti sono stati incredibili”

Pallotta ha poi riservato un messaggio affettuoso anche a Claudio Ranieri: "Quando avevamo bisogno di qualcuno che venisse in un momento molto difficile, Claudio ha immediatamente risposto di sì. Non è solo un grande allenatore e professionista, ma anche un vero gentiluomo e un grande romanista. A nome di tutto il Club, voglio dirgli grazie".