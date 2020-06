Pallotta: "Vorrei lasciare il club in mani ottime. Cerco una buona guida per la Roma"

Jim Pallotta, presidente della Roma, ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale del club. E ha ribadito di esser pronto a vendere la società dinanzi a una buona offerta: “Beh, invecchiando sto pensando al futuro e vorrei lasciare il club in mani ottime, solide. Vorrei qualcuno che sia una buona guida per la Roma e che le permetta di poter competere come a tutti noi piacerebbe. Fino a quel momento, continuiamo a sostenere la Roma in tutti i modi e a investire denaro nel club, per poterci assicurare di competere nei tornei più importanti ai più alti livelli. Io, assieme ad altri investitori, ho sicuramente messo più di quanto mi sia stato richiesto a livello personale, perché ho sempre cercato di fare il meglio per la Roma”.