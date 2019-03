Papà Strakosha: "Colpa del traffico, ma rispettiamo decisione di Panucci"

Fonte: lalaziosiamonoi

Ai microfoni del portale albanese Panorama.com, Fotaq ‘Foto’ Strakosha, papà di Thomas ed ex capitano della Nazionale albanese, ha risposto ad alcune domande sulla vicenda che ha visto protagonista il portiere della Lazio, punito da Panucci per non essere arrivato in tempo al raduno della Nazionale.

Quale idea si è fatto della vicenda?

"Mi trovo in difficoltà a parlare di questa vicenda. In ogni caso, l’interesse della nazionale è prioritario. Quindi, nonostante sia il padre e il manager di Thomas, con tutta onestà rispetto la decisione del CT".

Cosa è successo esattamente?

“Non voglio entrare nel merito di quanto successo. Nel momento in cui le regole sono quelle, essendo una violazione disciplinare non arrivare nell’orario stabilito, sostengo e rispetto la decisione dell'allenatore".

Conferma che la causa del ritardo sia il traffico incontrato a Roma?

“E quale potrebbe essere l'altra ragione? Non c'è motivo diverso da questo”.

Ha parlato con Panucci?

“No, non ci ho parlato. Non ho il diritto di comunicare con il CT, che ho incontrato per caso una sola volta”.