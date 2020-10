Paquetà: "Nessun rancore verso il Milan, gli sono grato. A Lione rivoglio il mio calcio felice"

"Milan? Non c'è nessun desiderio di vendetta oggi. Anzi, sono persino grato per questa esperienza, nonostante possa esser stata dolorosa". Pensieri e parole di Lucas Paquetà, centrocampista trasferitosi all'Olympique Lione a titolo definitivo nel corso dell'ultima sessione di mercato, in un'intervista a L'Equipe: "Adesso rivoglio il mio buon calcio, il calcio brasiliano, quello felice. Qui sento l'energia giusta per ritrovarlo. Voglio portare gioia al gioco della squadra, come mi ha chiesto Juninho".