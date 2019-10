Paratici: "Con Allegri nessuna rottura. Era solo giunta l'ora di cambiare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Paratici, nel corso della conferenza stampa post Assemblea degli Azionisti, è tornato sulla scelta estiva di puntare su Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Per Paratici, il divorzio da Allegri e la scelta di puntare sul tecnico campano non è frutto di una riflessione sul 'come' vincere: "I risultati di Allegri sono stati ottimi e colgo anche io l'occasione per ringraziarlo per quanto ci ha dato in questi anni - ha dichiarato il dirigente della Juventus -. Era giunto il momento di cambiare, cinque anni sono tanti nel calcio, eravamo soddisfatti, ma era il momento di cambiare per dare stimoli nuovi all'ambiente, ai calciatori, a tutti. Solo questo, nessun punto di rottura".

