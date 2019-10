LIVE TMW - Juve, Agnelli: "Mondiale Club? Serve calendario internazionale"

Premi F5 per aggiornare la pagina.

Dopo l'assemblea degli azionisti della Juventus e le parole di questa mattina , il presidente della Juventus Andrea Agnelli parlerà anche in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti. Segui il live di Tuttomercatoweb.com.

15.09 - Inizia la conferenza stampa: "Non mi dilungherei nel ripetere ciò che è stato già detto nel discorso introduttivo. Stiamo procedendo per l'aumento di capitale da 300 milioni di euro. Paratici, Nedved e Ricci sono qui con me e tutte le componenti in casa Juventus sono importanti e fondamentali".

Quando si chiede l'aumento di capitale generalmente non è un buon momento. Cosa le ha chiesto John Elkan?

"In parte la risposta è nella storia della società. Dal giugno 2012 siamo passati da una capitalizzazione da 162 milioni al quasi miliardo e mezzo del 2019. Siamo dunque soddisfatti del percorso intrapreso. Evitiamo di dare dati previsionali, non vogliamo mettere nelle mani dei nostri competitor dati sensibili. Vogliamo crescere ancora ma è normale per un'azienda come la nostra. Per quel che riguarda i voti maggiorati sono uno strumento disponibile che premiano gli azionisti. La fedeltà è premiata con il diritto di voto e non cambia nulla del resto".

Ha fatto molto riferimento ai giovani, tutti temi che non vengono affrontati in Lega. Si fa fatica a misurarsi in una realtà come quella italiana?

"Rispondo volentieri ma è Giorgio Ricci il più adatto a rispondere. Le esigenze variano a seconda della società: nella gestione strategica sono elementi che possono possono recare una minaccia. Tra due o tre bandi se non si programmeranno dei correttivi avremo un problema in più".

Prende la parola Giorgio Ricci: "Un percorso va intrapreso, anche in Lega. La cosa positiva è che comunque a livello di una parte della stessa Lega, quella che vuole innovarsi, c'è la volontà di voler andare avanti, anche per la cessione dei diritti tv".

Domanda per Agnelli: Infantino ha annunciato il Mondiale per club 2021 in Cina e allargato. Lei era contrario?

"La FIFA ha approvato il progetto a Miami e quindi oggi non c'è una notizia. Sapevamo già tutto e conoscevamo la situazione. Il tema non è essere d'accordo o meno, il principale elemento alla quale la FIFA dovrebbe lavorare è il calendario internazionale, poi si dovrebbe parlare delle nuove competizioni. Il Liverpool ha Salah e Sané che vedrebbero la Coppa d'Africa slittata di 3 settimane per permettere lo svolgimento del nuovo Mondiale: in questo modo i due giocatori tornerebbero a metà ottobre e non credo che la cosa andrebbe bene agli inglesi. Come ECA il primo tema su cui discutere è il calendario internazionale".

Qual è nel budget 2019/20 il piazzamento in Champions League?

Risponde Ricci: "Facciamo ipotesi e abbiamo messo nel documento la stima di previsione di ottavi di finale".

Il contratto di sponsorizzazione con Jeep è esclusivo o possono entrare altri?

Risponde Ricci: "Jeep esclusiva ovvero come unico sponsor? Siamo al nono anno di sponsorizzazione con Jeep e siamo molto soddisfatti entrambi. L'importante parte del processo di crescita l'abbiamo fatta insieme. Speriamo che il rapporto vada avanti, ha una scadenza ma affronteremo la questione relativa al futuro molto presto. Il discorso è in esclusiva".

Cosa è cambiato in un anno per chiedere l'aumento di capitale?

"È una scelta strategica per un ulteriore processo di crescita".

Come valutate il cambio di guida tecnica?

Risponde Paratici: "Abbiamo deciso che era giunto il momento di cambiare per dare stimoli nuovi a tutti gli ambienti. Nessun punto di rottura e siamo soddisfatti del lavoro di Allegri e del modo in cui sono arrivate le vittorie".

Ci ha illustrato il fatturato record da oltre 600 milioni. L'operazione Ronaldo ha inciso, seppur anche sui costi, ma con questo fatturato è ipotizzabile un'altra operazione del genere?

Risponde Nedved: "Siamo pronti a cogliere ogni opportunità. Vogliamo continuare lo sviluppo sul piano sportivo e con questo ho detto tutto".

Ha parlato di Financial Fair Play. C'è la possibilità di subire qualche sanzione?

"L'anno prossimo sicuramente no. Parte dell'aumento di capitare serve anche a questo. Lavoreremo sempre perché non ci siano mai pericoli di essere sanzionati".

Volete fare una precisazione sul caso Demiral?

Risponde Nedved: "Sono stato chiaro prima (LEGGI QUI) abbiamo parlato con lui dopo l'impegno con la Nazionale e non voglio aggiungere altro".

Le plusvalenze incidono nel fatturato. Ci saranno anche in futuro?

"Il mercato dei trasferimenti è cresciuto molto, il Barcellona ha fatturato un miliardo ma almeno 140 milioni sono di plusvalenze. Il livello e i numeri alla voce ricavo sono fisiologici. Se pensiamo all'operazione in uscita legata a Pogba non è stata invece fisiologica. Comunque sia verranno fatte altre operazioni sia di questo genere che di altro".

Risponde anche Paratici: "Ci sono operazioni normali e altre straordinarie. Abbiamo sempre cercato di non vendere i nostri giocatori migliori, eccezion fatta per Vidal e Pogba. Gli altri non erano titolarissimi".

Conclude Agnelli: "Siamo una vera squadra anche in dirigenza e per questo hanno risposto tutti a questa conferenza stampa".

15.35 - Termina qui la conferenza stampa.