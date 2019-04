Paratici: "Dybala resta? Certo che rimarrà alla Juve. Faremo una riunione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria dello Scudetto Fabio Paratici ha parlato anche del futuro di Dybala: "Certo che rimarrà alla Juve, Dybala è un giocatore della Juve e mi sembra ovvio che rimanga con noi", ha detto il direttore sportivo bianconero".

Ottavo Scudetto di fila, sei qui dal 2010...

"Non era semplice ma da folli pensarci. Ci siamo arrivati banalmente con un grandissimo lavoro di gruppo, società e allenatori sussesguiti. Staff, grandissimi giocatori che son passati, speciali, chiunque ha lavorato alla Juve che ha permesso questa resa. Questo è, ho letto dichiarazioni sulla fatica nel vincere, pensate a farlo otto volte di fila. Tra un po' di anni, forse, capiremo che epoca abbiamo vissuto".

Allegri ha detto che rimane ma parlerete. Ci anticipi le tue idee?

"Faremo una riunioni di prassi, come in ogni società. Poi che diremmo tutta l'estate se lo svelo ora? Non è il giorno giusto per dirlo. Faremo le nostre idee per migliorarci".

Anche mercato femminile?

"Colgo l'occasione per fare i complimenti alle ragazze, bravissime per il secondo titolo consecutivo. Altro record, due scudetti in un giorno. Se lo sono strameritato".