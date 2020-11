Paratici: "La pausa delle Nazionali dà fastidio ma dobbiamo conviverci e accettarla"

Fabio Paratici, ds del Cagliari, parla a DAZN prima della gara contro la Juventus. "Siamo la Juventus, è nel nostro DNA vincere. Siamo abituati a farlo, è giusto quel che ha detto Pirlo".

Non mancano le polemiche sul tema della pausa delle Nazionali.

"L'international break c'è da sempre, ora dà più fastidio ma ci dobbiamo convivere, adeguare e accettare la situazione".

Come sta Dybala?

"E' un grande giocatore, come tutti i giocatori ha voglia di essere protagonista. Si è trascinato un virus dalla prima pausa della Nazionale, anche prima della Lazio. Ora si è ripreso, ha ripreso ad allenarsi a pieno regime, è della partita e cercherà di recuperare e di essere il Dybala che conosciamo tutti".

Il futuro di Cristiano Ronaldo è alla Juventus?

"Posso rassicurarvi, poi ogni giorno si è accostati ad altre squadre e non ci facciamo caso...".