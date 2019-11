© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus non è interessata a Ivan Rakitic. Ai microfoni di 'ESPN', il direttore sportivo Fabio Paratici ha smentito l'interesse per il centrocampista croato del Barcellona: "Abbiamo una grande squadra e non stiamo cercando rinforzi in questo momento. Rakitic è un grande giocatore, ma non ci interessa".

Paratici ha poi parlato dei primi mesi bianconeri di De Ligt: "Sta giocando molto bene e diventerà presto il miglior difensore al mondo". E, infine, ha ribadito massima fiducia in Cristiano Ronaldo: "La Juventus è felice di avere il migliore giocatore del mondo e forse della storia. E' una cosa che rende molto felici anche i nostri tifosi".