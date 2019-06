Paratici: "Pogba ci ha dato tanto: è dello United. Concorrenza per Rabiot"

© foto di Federico Gaetano

Nella conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato anche di Pogba e Rabiot, obiettivi di mercato del club bianconero: "Sono due grandi giocatori, a Pogba vogliamo molto bene, ci ha dato tanto ma è un giocatore del Manchester United. Per quel che riguarda Rabiot ci sono tante squadre che lo vogliono, ci proveremo. Ci siamo confrontati con Maurizio e vogliamo costruire una squadra con le caratteristiche più appropriate per l'allenatore ma anche per la società".