Paratici vara una nuova ItalJuve: piacciono Tonali, Chiesa e non solo

© foto di Federico De Luca

Non è più una Nazionale formata da blocchi anche perché il più importante, quello della Juventus, s'è sciolto col passare degli anni. Ma Fabio Paratici - riferisce Tuttosport - sta progettando la rinascita dell'ItalJuve, includendo quanti più giovani italiani nella sua lista di obiettivi. In cima ci sono Sandro Tonali e Federico Chiesa, due dei talenti più cristallini del nostro calcio. Ma non solo: anche i romanisti Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini sono finiti sotto osservazione.