Esplode l'entusiasmo allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna, dove Federico Chiesa ha portato l'Italia sull'1-1 al 35° minuto del primo tempo della sfida alla Spagna: dopo mezz'ora di nulla assoluto, il giovane talento della Fiorentina riceva da Barella, si accentra e supera il diretto avversario in velocità, poi fa uno strano tiro-cross al centro su cui Simon si fa trovare clamorosamente impreparato, dando per scontato che l'azzurrino sarebbe andato al cross. Invece la palla entra dolcemente in porta, e l'Italia torna improvvisamente in partita.