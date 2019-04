© foto di Federico De Luca

Gabriele Savino, agente di Abdou Diakhate, giovani centrocampista arrivato dopo la fine della sua avventura alla Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ParmaLive.com: “Io e Abdou siamo molto contenti di questa esperienza e della fiducia che ci ha dato il Parma. E in questi mesi, pur senza esordire, è cresciuto: con un allenatore forte e giocatori forti non puoi che migliorare. Lui fa di tutto per meritarsi l’esordio ma è comunque già molto contento per questa stagione. Il debutto in A sarebbe la ciliegina sulla torta”.