Il centrocampista Abdou Diakhate sembra già pronto a lasciare il Parma, dopo essere arrivato in Emilia appena sei mesi fa e aver collezionato un'apparizione in campionato. Il giocatore infatti, scrive il portale hln.be, è prossimo a trasferirsi nel campionato belga, in forza al Lokeren. Trattativa in fasa avanzata, il senegalese classe '98 è pronto a svolgere le visite mediche di rito con la sua nuova squadra.