Savino: "Baraye-Bari? Devo parlare col Parma. Piace anche ad altri"

© foto di Federico De Luca

Intervistato da ViaEmiliaNews.com l’agente Gabriele Savino ha fatto il punto sul futuro di Yves Baraye, dato per molto vicino al Bari, e Abdou Diakhate, che potrebbe finire in Serie B, entrambi di proprietà del Parma: “Non c’è solo il Bari sull’esterno, ma anche alcuni club di cadetteria e altri francesi. La situazione va valutata con estrema attenzione e dovrò incontrarmi con il Parma per discutere del suo futuro. - continua Savino – Diakhate invece vuole giocare e penso che troverà sistemazione in Serie B anche se non mancano estimatori dall’estero. Nei prossimi giorni si capirà qualcosa di più”.