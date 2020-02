© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ore di attesa in casa Parma per conoscere il futuro di Gervinho. Come riportato da La Gazzetta dello Sport le firme con l'Al-Sadd sono arrivate alle 21.50, quando in Qatar il mercato terminava alle 22, ma nel frattempo i dirigenti del club o della federcalcio qatariota avevano già chiuso la saracinesca perché nessuna risposta all’invio dei documenti è giunta, né il sospirato transfer. Nelle prossime ore arriverà il verdetto definitivo.