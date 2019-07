© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, il capitano del Parma Bruno Alves ha fatto il punto sulla situazione del ritiro e sugli obiettivi posti per la prossima stagione: “Fino a questo momento sta andando tutto bene, ci stiamo preparando: lavoriamo in modo intenso anche in modo da conoscere meglio i nuovi arrivati. E’ molto importante avere più giocatori e più soluzioni per una stagione che sarà lunga e molto impegnativa. Il nostro obiettivo è di chiudere in una posizione migliore rispetto allo scorso anno e di non soffrire così tanto come è successo nella seconda parte della scorsa stagione, questo è quello che vorrei. Ovviamente vorrei anche giocare meglio e vincere più partite, ma questo lo vorrebbero tutti”.

Per il gruppo quanto è importante che giocatori come Grassi, Sepe e Inglese abbiamo scelto di restare a Parma?

“E’ molto importante. Sono giocatori speciali, hanno dimostrato tutte le loro qualità lo scorso anno, quindi è importante che siano ancora con noi quest’anno. Ci aspettiamo molto da loro e lavoreremo duramente per arrivare pronti al campionato”.