Parma, Baraye non rimane al Gil Vicente. Cercasi nuova destinazione

Yves Baraye non rimarrà al Gil Vicente. A riferirlo è Bancada.pt, secondo cui l'attaccante di proprietà del Parma farà ritorno a casa base, per poi essere ceduto altrove. Tre gol e due assist in 26 presenze in Portogallo.