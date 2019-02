Parma, Brazao: "Grandi portieri brasiliani in Italia. Lavoro per un sogno"

© foto di Giacomo Iacobellis

Nella prossima settimana sbarcherà in Italia, al Parma, Brazao, giovane portiere brasiliano cresciuto nel Cruzeiro. "La scuola di portieri italiani - dice a globoesporte - è molto riconosciuta nel mondo e cercherò di imparare tutto ciò che posso, assorbendo tutte le cose che mi insegneranno cercando di migliorare ogni giorno. Grandi portieri brasiliani e internazionali hanno fatto la storia in Italia e io lavorerò per raggiungere questo sogno"