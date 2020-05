Parma, Bruno Alves a Kulusevski: "Continua così, dimostra che gran calciatore sei"

Il capitano del Parma Bruno Alves, attraverso Sky, ha lanciato un videomessaggio a Kulusevski, ieri ospite della tv satellitare: "Ciao amico. Voglio augurarti il meglio, so che stai lavorando duro migliorando giorno dopo giorno dimostrando che puoi farlo. Sono molto orgoglioso di te per quello che hai raggiunto e per quello che stai facendo. Quindi continua così, credi in te stesso, potrai arrivare dove vuoi. Continua a lottare per il tuo posto. Dimostra al mondo del calcio che gran giocatore che sei e che vuoi diventare uno dei migliori. A presto amico mio".