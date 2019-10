Parma, Bruno Alves e Inglese vanno ko: lungo stop per l'attaccante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa - si legge sul sito ufficiale del club - i crociati scesi in campo ieri contro il Genoa hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, invece, lavori di riscaldamento seguiti da giochi di posizione e lavoro aerobico. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo.

Bruno Alves e Inglese ko - Lavoro differenziato per Vincent Laurini, mentre Bruno Alves si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di I grado al bicipite femorale sinistro. Anche Roberto Inglese si è sottoposto a esami strumentali: per l’attaccante un trauma distorsivo alla caviglia sinistra con lesione della sindesmosi tibio-peroneale che necessita due settimane di immobilizzazione e successiva riabilitazione.