Parma, Caprari al 45esimo: "Primo tempo di sacrificio contro una grande squadra"

vedi letture

Gianluca Caprari, sin qui match winner in Parma-Napoli, ha parlato brevemente ai microfoni di DAZN nell'intervallo della gara: "Stamattina avevo provato un po' i rigori, in passato non ne avevo tirati molti e sempre a sinistra, oggi ho cambiato lato rispetto al passato. L'importante non è il mio gol, ma aiutare la squadra. Abbiamo fatto un primo tempo di sacrificio contro una grande squadra. Ora dobbiamo tornare in campo più concentrati di prima perché loro cercheranno di segnare".