Parma, D'Aversa: "Ci teniamo a dedicare la vittoria a Inglese"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro l'Udinese, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "L'Udinese ha tentato di riaprirla su un paio di episodi dove non siamo stati bravi noi. Questa vittoria ci avvicina al nostro obiettivo che è la salvezza, ci teniamo a dedicare alla vittoria a Inglese che a Torino ha subito l'ennesimo infortunio e la squadra ci teneva molto".

Serve maggiore continuità?

"Parlare di mancanza di continuità non mi trova d'accordo viste le assenze di Inglese e Corneluis, per le situazioni che stiamo vivendo stiamo facendo un grandissimo campionato".

Kulusevski e Kurtic?

"Dejan ha attraversato un paio di settimane dove ha avuto un problema e anche oggi per un momento ci siamo spaventati, ma sta meglio e sta recuperando. Kurtic è un giocatore importante, sono contento che la società gli abbia dato questa opportunità e nelle ultime gare è stato fondamentale".

Su Cornelius?

"Corneluis è un giocatore completo, abbiamo solo lui in attacco ora e dobbiamo gestirlo anche se oggi non sono riuscito a farlo riposare per qualche minuto. Poi Gagliolo ha avuto la febbre tutta la notte, Kucka aveva crampi e negli ultimi 20 minuti abbiamo sofferto un po'".