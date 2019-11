Parma, D'Aversa: "Cornelius è convocato ma partirà dalla panchina"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato anche delle condizioni di salute di Cornelius: "Si è allenato sia ieri che oggi con la squadra, risulta fra i convocati. Ragioneremo sul suo utilizzo, probabilmente parte dalla panchina. Dal punto di vista medico lo staff me lo ha dato disponibile. Principalmente il venerdì è una seduta didattica difensiva, oggi ci siamo occupati delle palle inattive. Per il minutaggio si faranno valutazioni, anticipo che la decisione la prederemo all'ultimo".