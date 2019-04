© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha commentato così il pareggio per 1-1 contro il Chievo ai microfoni di Sky Sport: “La salvezza è un obiettivo ancora da raggiungere, c’è rammarico perché siamo stati bravi a passare in vantaggio e meno a chiuderla. Abbiamo preso in mano la partita, ma nella ripresa abbiamo subito il pareggio dopo una grande occasione non capitalizzata con Gervinho. E poi si è rischiato di perdere. E’ un punto che fa comunque classifica, che ci avvicina ancora di più al traguardo. Futuro? Ripeto, io e il direttore siamo concentrati sull’obiettivo da raggiungere”.