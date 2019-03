Parma, D'Aversa: "Mancini ha ridato entusiasmo all'Italia, è evidente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di SkySport24 a pochi minuti dalla discesa in campo dell'Italia, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa parla così della tanta gente accorsa allo stadio Tardini per la sfida di stasera tra Italia e Liechtenstein: "E' una piazza particolare, lo ha dimostrato anche in Serie D con numeri straordinari, il senso di appartenenza è unico. Stasera c'è un avvenimento importante. Come si lavora senza nazionali? Ne avevamo via solo quattro, siamo stati fortunati, chiaramente cerchiamo di prepararci sotto l'aspetto fisico e ora penseremo all'Atalanta che è un avversario ostico. Veron? Non ho avuto modo di parlarci oggi, ma di certo gli avrei chiesto di scendere in campo (ride, ndr) visti i tanti infortunati. Domenica rientra Scozzarella dalla squalifica, non è Veron ma dobbiamo essere bravi a mettere tutti i nostri giocatori di esprimersi al massimo".

Da ieri sera a Parma c'è un ct, Kolvidsson, che ha dichiarato di seguire la sua squadra sin dalla Lega Pro:

"Con loro c'è un bel rapporto, uno dei nostri soci sponsorizza la Nazionale islandese, fa piacere che un allenatore di una nazionale sia rimasto impressionato da una squadra sin da quanto era in Lega Pro".

Cosa può dire questa Italia?

"Vedendo gli allenamenti di stamane, devo dire che ha ricreato un certo tipo di entusiasmo e lo testimoniano anche i numeri di stasera. E' stato bravo a inserire i giovani oltre a sviluppare il bel gioco, il che è solamente positivo per il futuro".