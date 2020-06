Parma, D'Aversa: "Prima del Toro avevamo la quinta difesa della A. E vogliamo migliorare"

Intervenendo alla vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico Roberto D'Aversa parla così della gara contro il Grifone di domani sera: "Dobbiamo ragionare sempre da dove siam partiti e dall’obiettivo che ci siamo fissati all’inizio del campionato. La partita di domani dice questo: posizioni di classifica diverse ma l’obiettivo è uguale per entrambe, ottenere punti per la salvezza. Sarà una partita intensa, dove ci sarà bisogno di determinazione, ci sarà bisogno di concentrazione per tutta la partita, ci sarà bisogno di commettere meno errori possibili. Quello che ho detto ai ragazzi è che c’è un dato: prima della partita col Torino avevamo la quinta miglior difesa. Questo dato va mantenuto se non addirittura migliorato, perché la maggior parte delle volte questo dato corrisponde ad una posizione di classifica".