Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato anche del momento del Genoa, avversario dei Ducali, e di Aurelio Andreazzoli: "Dove ho avuto esperienze dove l'allenatore era in bilico da parte mia non c'è mai stato niente di particolare. In una squadra di calcio l'allenatore ha le sue responsabilità, ma i giocatori vanno in campo. I giocatori andranno in campo in maniera professionale e sono contento di vedere Andreazzoli in panchina perché ci siamo affrontati diverse volte e credo che spesso e volentieri si addossino le responsabilità all'allenatore."