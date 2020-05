Parma, due strade per Radu: permanenza o prestito all'Udinese nell'operazione Musso-Inter

Doppia opzione per il futuro di Ionut Radu: in casa Parma in questo momento il calciatore non trova spazio, ma il rientro all'Inter per fare il vice-Handanovic è da escludersi. Potrebbe invece andare a Udine, in prestito nell'operazione che porterebbe Musso in nerazzurro. L'alternativa, secondo FcInterNews.it, sarebbe una permanenza a Parma, nel caso in cui Sepe dovesse tornare al Napoli. A quel punto l'ex Avellino potrebbe continuare l'avventura ducale per giocare e recitare un ruolo da protagonista.