Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dall'incontro con il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Kulusevski? Dal 30 giugno bisogna chiedere a Sartori. Prima di allora non si muove. Marotta? Non me l'ha mai chiesto. Noi siamo soddisfatti, fa piacere sentire gli elogi al mister perché finora il suo lavoro è stato poco pubblicizzato. Lo vedo lavorare tutti i giorni. Ci abbiamo creduto e siamo contenti che se ne parli per quello che merita". E ancora su Kulusevski: "Lo abbiamo seguito per tutto lo scorso anno, abbiamo fatto un'operazione ad ampio raggio inserendo anche Cornelius. Kulusevski è in prestito secco con determinate valorizzazioni: lo abbiamo preso per farlo giocare sia da mezz'ala che da esterno d'attacco. Non possiamo privarci di lui a gennaio, anche perché la squadra ha fiducia totale in lui".