Parma, Gagliolo: "Non siamo riusciti ad entrare in partita"

Intervenuto nella mixed-zone dell'Olimpico, il difensore crociato Riccardo Gagliolo ha così parlato dopo la pesante sconfitta contro la Lazio: "Non siamo riusciti ad entrare in partita: dopo i primi loro due gol il morale è andato sotto terra. Non siamo più riusciti a reagire".

Che cosa non ha funzionato sul piano tattico?

"Anche noi dal campo avevamo la sensazione che loro andassero il doppio. Probabilmente non siamo riusciti ad entrare bene in partita. Nel secondo tempo abbiamo provato a giocare ed è andata meglio".

Forse c'era un mezzo rigore su Inglese.

"Ci sono le immagini, io non le ho ancora riviste. Il VAR analizza tutto, sicuramente l'avranno rivista quella situazione".

Rispetto all'approccio alle altre partite esterne, che cosa è cambiato?

"Loro sono partiti più forte di noi e sono riusciti a segnare alle prime due occasioni. La partita è diventata in salita, abbiamo preso diverse ripartenze nel primo tempo, forse per la frenesia di andarla a riprendere".

Come si riparte dopo una sconfitta così?

"Dobbiamo ricaricare le pile e pensare subito alla prossima partita. Dobbiamo arrivare a 40 punti per l'obiettivo salvezza".

La sosta arriva nel momento giusto.

"Sì, fa comodo. Possiamo recuperare qualche infortunato".

Dietro hanno vinto tutte, ma voi siete ancora avanti.

"Sicuramente abbiamo qualche piccolo vantaggio, però dobbiamo riuscire a mantenerlo. Oggi abbiamo perso tre punti da tutte le rivali".