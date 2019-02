© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky nell'intervallo di Cagliari-Parma, Massimo Gobbi, autore dell'assist per il gol di Juraj Kucka, ha parlato così del primo tempo appena concluso: "Sapevamo che sarebbe stato un inizio difficile, perché per loro è una gara fondamentale. Siamo stati bravi a controbattere, poi pian piano siamo usciti e il gol ci ha sbloccati, Kucka ha fatto un bellissimo gol. Adesso dobbiamo stare lucidi e attenti. Abbiamo perso molti palloni, il loro pressing alto ci ha creato qualche problema: dobbiamo stare attenti a non sbagliare nelle uscite".