Parma, i convocati per il raduno delle selezioni giovanili: spicca la novità under 18

E' incominciata quest'oggi a Collecchio l'attività delle formazioni giovanili del Parma. Presente anche la rappresentativa under 18, una novità assoluta. Effettuato, come da protocollo, il test rapido di screening per la ricerca degli anticorpi del Covid-19.

Di seguito l'elenco dei convocati suddiviso per categoria:

UNDER 18

Allenatore: Claudio Gabetta

Portieri

Fabio Frattini (2003), Michele Monteverdi (2003), Martin Turk (2003)

Difensori

Aissaoui Reda (2003), Vincenzo Farucci (2003), Alessandro Ghisoni (2003), Gabriele Lasagni (2003), Giacomo Ruggeri (2003), Giovanni Vaglica (2003), Antonello Vona (2004)

Centrocampisti

Thomas Bio Adu Mintah (2004), Davide Bonacini (2003), Alessio Ferrari (2003), Nicolò Gaetano Di Monaco (2003), Matteo De Rinaldis (2003), Matteo Sementa (2003)

Attaccanti

Federico Agostinelli (2003), Andrè Lopes Silva (2003) Klajdi Lusha (2003), Agyei Mama (2003), Chaka Traore (2004)

UNDER 17

Allenatore: Stefano Di Benedetto

Portieri

Tommaso Iselle (2004), Andrea Piga (2004)

Difensori

Fadiyl Adams Bandaogo (2004), Leonardo Brignoli (2004), Gabriele Brunani (2004), Lorenzo Gandelli (2004), Francesco Iacovone (2004), Umberto Musso (2004), Simone Torri (2004)

Centrocampisti

Gian Marco Cavalca (2004), Francesco Del Bello (2004), Benc Fiath (2004), Marco Leoni (2004), Matteo Olivieri (2004), Lucas Antony Ubaldi (2004)

Attaccanti

Nicola Antognoni (2004), Bojidar Kirilov Kostadinov (2004), Giacomo Marconi (2005), Salvatore Ribaudo (2004), Daniel Saponara (2004)

UNDER 16

Allenatore: Gianluigi Ghia

Portieri

Federico Bortini (2005), Ibrahima Niang (2005), Francesco Prada (2005)

Difensori

Isaac Annan (2005), Aniello Ascolese (2005), Antonio Cruoglio (2005), Lucio Fucci (2005), Gian Battista Gandolfi (2005), Elhadj Hamed Mbaye (2005), Luca Odierno (2005), Alessio Pezzella (2005), Morad Rouiched (2005)

Centrocampisti

Simone Biasia (2005), Stefano D’Ippolito (2005), Federico Lorenzani (2005), Michele Postiglioni (2005), Cristopher Russo (2005), Mattia Scianaro (2005),

Attaccanti

Matteo Facchini (2005), Vittorio Fontana (2005), Michele Menzani (2005), Daniele Napolitano (2005), Andrea Palone (2005), Flavio Benito Saporito (2005)

UNDER 15

Allenatore: Alberto Imbaglione

Portieri

Manuel Moretta (2006), Nicola Testoni (2006)

Difensori

Manuel Andreotti (2006), Alessandro Cabassa (2006), Antonio Castaldo (2006), Christian Cozzolino (2006), Simone Lombardo (2006), Marlon Mena Martinez (2006), Ettore Nicolosi (2006), Melvin Ifeanyi Nwajei (2006), Alessandro Ruggeri (2006), John Victor Ukpaiyi Ojo (2006)

Centrocampisti

Marcello Calestani (2006), Tommaso Calzetti (2006), Mattia Legati (2006), Anthony Luppi Banchini (2006), Filippo Mengoni (2006), Jacopo Petrolini (2006)

Attaccanti

Christian Arcucci (2006), Alessandro Cardinali (2006), Alessandro Elia (2006), Tony Victory Erasmus (2006), Eric Agyeman Frimpong (2006), Sigfried Nsyme Nzali (2006).