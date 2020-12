Parma, Iacoponi: "Punto che muove la classifica, non era semplice vincere"

Intervenuto ai microfoni di Sky, il difensore del Parma Simone Iacoponi ha parlato così dopo il pareggio con il Benevento: "Avremmo voluto accelerare un po’ e verticalizzare di più ma non siamo riusciti ad ottenere la vittoria che volevamo. Però è un punto importante, che muove la classifica e dà continuità al risultato ottenuto lunedì. I tre punti sarebbero stati preziosi, però prendiamoci questo punto che va bene. Quando trovi squadre compatte, chiuse, che si abbassano, la velocità ti permette di aprire qualche spazio in più. Questo però non è semplice, abbiamo diversi ragazzi giovani e nessuna gara è scontata. Ottenere una vittoria oggi contro il Benevento non era semplice, un pari può andare bene lo stesso. La classifica? Penso che in questo momento non bisogna guardarla. Bisogna vedere, invece, i progressi che stiamo facendo. I risultati stanno arrivando e, di conseguenza, anche il gioco verrà da sé. Ho visto un atteggiamento importante e quello è fondamentale per il prosieguo del campionato".