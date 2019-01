Parma, il Trabzonspor frena su Kucka. Lo slovacco non partirà gratis

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Trabzonspor frena l'addio di Juraj Kucka, centrocampista finito nel mirino del Parma ma che i turchi hanno pagato caso solo sei mesi fa e che non hanno alcuna intenzione di liberare gratis: in queste ore, si legge su ParmaLive.com, il club di Trebisonda ha effettuato il pagamento delle tasse mancanti nei confronti del Milan, ha provveduto a pagare i 450 mila euro di credito che lo slovacco vantava nei confronti della società e si è messa così in posizione di forza riguardo il possibile addio del giocatore a gennaio. Avendo saldato tutte le pendenze infatti il centrocampista non può chiedere lo svincolo e per arrivare all'addio servirà una offerta economica, che possa compensare in qualche modo i cinque milioni spesi in estate per prenderlo dal Milan. Una proposta che dovrà essere di almeno tre milioni, secondo quanto filtra, anche in considerazione del fatto che a centrocampo i Bordeaux sono in difficoltà, con due infortuni e il solo Kucka come giocatore non adattato a disposizione.