Parma-Juventus, Sarri la guarderà in tv. Confronto con lo staff al 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri assisterà all'esordio della sua Juventus a Torino, rivela la Gazzetta dello Sport, osservando le prime mosse della sua squadra, impegnata a Parma, dalla tv. Il tecnico toscano si confronterà col suo staff tecnico durante l'intervallo, via telefono, e dovrà essere bravo a trasmettere tutto quello che servirà per mettere la squadra in condizione di vincere la prima gara dell'anno, su un campo non facile e contro una squadra che l'anno scorso ha segnato la bellezza di quattro gol alla formazione allora allenata da Allegri.