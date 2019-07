Il neo acquisto del Parma Dejan Kulusevski ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club ducale della sua prima settimana agli ordini di mister D’Aversa: “Sono molto contento di quello che ho fatto, mi sono sentito subito il benvenuto. Ho trovato un bellissimo gruppo, tutti ci parliamo insieme. Colui con il quale parlo di più è Edoardo Corvi. - continua lo svedese - Il mister secondo me è molto bravo ed è anche una bravissima persona, si vede subito. Io lo ascolto tutti i giorni per imparare, vedremo cosa potremo fare insieme. Obiettivi? Quando scendo in campo lo faccio per vincere. Quest’anno non cambia nulla, io voglio sempre vincere e proverò a farlo per tutte le partite“.