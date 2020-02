Parma-Lazio, D'Aversa furioso con Di Bello: "Una partita mai iniziata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finale di Parma-Lazio bollente, con i crociati furiosi per alcune decisioni arbitrali, oltre che per il metro adottato dal signor Di Bello. Stando a quanto rivelato da Sky, al tecnico degli ospiti Simone Inzaghi che ha proferito l'espressione: "E' finita", il tecnico crociato Roberto D'Aversa ha risposto: "Questa partita non è mai iniziata". La rabbia dell'allenatore crociato si riferiscono in particolare a due episodi, entrambi accaduti in area di rigore laziale: un placcaggio su Bruno Alves nel primo tempo e soprattutto una trattenuta ai danni di Cornelius a tempo scaduto da parte di Acerbi, che l'arbitro non ha nemmeno considerato "dubbia" e quindi meritevole di attenzioni da VAR. Previste dunque polemiche nel dopo gara, con il Parma evidentemente scontento per la direzione di gara di questa sera.