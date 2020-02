Parma-Lazio, le formazioni ufficiali: Caprari esordisce dal 1', c'è Caicedo

Attraverso i canali ufficiali delle squadre sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida tra Parma e Lazio di questo pomeriggio: D'Aversa non rischia Kulusevski ma schiera Cornelius dal primo minuto nel tridente, con Kucka e Caprari, quest'ultimo all'esordio da titolare con la maglia della sua nuova squadra. A centrocampo con Kurtic ed Hernani quindi c'è Brugman, mentre la difesa è quella consueta, con Darmian e Gagliolo laterali, mentre Alves e Iacoponi comporranno il pacchetto centrale. Queste le scelte dei tecnici:

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Caprari.

A disposizione: Corvi, Radu, Dermaku, Regini, Laurini, Pezzella, Grassi, Barillà, Kulusevski, Sprocati, Karamoh, Siligardi.

Allenatore: D'Aversa.

Nella Lazio le novità sono molte ma nessuna dipende dalla volontà di Simone Inzaghi: difesa rivoluzionata dalla squalifica di Radu e dal ko di Bastos, tocca dunque ad Acerbi, Luiz Felipe e Patric davanti a Strakosha, mentre in mezzo l'ex Parolo trova spazio al fianco di Lucas Leiva Pezzini e Luis Alberto, con Jony, e non Lulic, sulla fascia sinistra, con Marusic che dà un turno di riposo a Lazzari su quella destra. In attacco al fianco di Caicedo c'è ovviamente Immobile, capocannoniere del campionato e pericolo numero uno per Alves e compagni.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.​​​​​​

A disposizione: Proto, Guerrieri, A. Anderson, D. Anderson, Lukaku, Minala, Vavro, Cataldi, Correa.

Allenatore: Inzaghi.