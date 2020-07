Parma, Lucarelli al veleno contro l'arbitro: "Stare zitti non significa essere scemi"

Il club manager del Parma, Alessandro Lucarelli, in conferenza stampa non ci è andato per il sottile dopo l'episodio del rigore non concesso per un fallo di mano di Gianluca Mancini in area, contro la Roma. "Fino a oggi siamo stati zitti per cercare di dare una mano. Stare zitti non significa essere scemi".