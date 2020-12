Parma, Lucarelli: "Difficoltà messe in preventivo. Liverani ci darà un'identità chiara"

Alessandro Lucarelli, vice direttore sportivo del Parma, ha parlato a Radio Sportiva: La vittoria contro il Genoa ci ha dato un po' di serenità in più, la squadra ha risposto bene dal punto di vista dell'atteggiamento. Liverani? Sta cercando di portare da noi la sua idea di gioco, quella che lo ha fatto conoscere in panchina. Sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà, e non solo per il poco tempo a disposizione. Con il tempo però potremo avere un'identità sempre più precisa, quella che vuole il nostro tecnico. Kulusevski? E' un predestinato, ha doti e maturità incredibili per la sua giovane età. Di sicuro non è lui il problema della Juventus".