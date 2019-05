Parma, Lucarelli: "Io e De Rossi, la maglia al di sopra di tutto e tutti"

Fonte: ParmaLive.com

Un anno dopo il suo ritiro dal calcio giocato, Alessandro Lucarelli ha parlato, in un'intervista concessa a Il Romanista, di Daniele De Rossi, che domenica proprio contro il Parma giocherà la sua ultima partita con la maglia della Roma: "Abbiamo in comune il fatto di aver messo la maglia al di sopra di tutto e tutti. Io ho avuto la fortuna che mi è sempre stato chiesto cosa volessi fare e alla fine ho deciso io. Nell'anno del fallimento ho dovuto fare il dirigente in campo, chi ci gestiva è scappato ed io ho fatto da referente soprattutto per i tifosi. Mi sentivo in dovere di salvare il Parma, è stata un'esperienza che mi ha arricchito. La gente si fidava di me, ha capito che agivo nel loro interesse e non nel mio. E' sempre più difficile trovare un giocatore che abbiamo sposato la causa come me e, appunto, De Rossi".