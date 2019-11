© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Lucarelli, club manager del Parma, ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti da Bologna-Parma: "Kulusevski? Rimane, è fuori discussione. Non avrebbe senso cambiare né per noi né per lui perché è in un processo di crescita. Su questo siamo abbastanza tranquilli".