Parma, Lucarelli: "Schiappacasse qui per 18 mesi, poi vedremo"

Alla presentazione di Nicolas Schiappacasse, avvenuta oggi, ha fatto gli onori di casa Alessandro Lucarelli, che ha così introdotto il nuovo acquisto crociato: "E’ un ragazzo sicuramente di grande prospettiva, lo abbiamo preso nell’ultimo giorno di mercato. E' stato vice-capocannoniere nell’ultimo Sub20, realizzando quattro gol. Nella prima parte della stagione ha giocato in Spagna con il Rayo Mahadajonda dove ha collezionato 15 presenze tra campionato e Copa del Rey. Arriva in gialloblu in prestito per 18 mesi, grazie ai rapporti tra la nostra società, Faggiano e l'Atletico Madrid. Poi, dopo questi 18 mesi, faremo le nostre valutazioni, insieme alla dirigenza dell'Atletico, e vedremo se questo prestito si trasformerà in qualcosa d’altro. Abbiamo grandi aspettative nel giocatore. Diamo il benvenuto a Nicolas in questa grande famiglia e gli auguriamo di togliersi grandi soddisfazioni con la maglia crociata addosso“, le parole del club manager del Parma.