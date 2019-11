Parma, Munari dopo il ritiro: "Frenato dai guai fisici. Ora un nuovo ruolo"

Fonte: parmalive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianni Munari ha annunciato l'addio al calcio e il conseguente inizio della carriera da scout del Parma in una conferenza stampa. Ecco alcune parole rilasciate dall'ex centrocampista: "C'era la voglia di continuare ma i problemi fisici dell'ultimo anno mi hanno un po' frenato. Anche questa nuova opportunità mi ha fatto prendere questa decisione. I primi giorni in questo nuovo ruolo? Sono un po' di giorni che vado in giro a vedere le partite. Cerco di capire ed interpretare al meglio ciò che mi si chiede. Chiaramente è una mole di lavoro importante. Ho fatto vent'anni di vacanza, a parte il lavoro fisico. Ora cerco di imparare il meglio".

L'ex giocatore, prima di queste dichiarazioni rispondendo ai cronisti presenti, ha anche letto una lettera di ringraziamenti per concludere la sua carriera da calciatore: "Grazie di cuore a tutti voi, a mia moglie e a tutti i miei amici. Al Parma Calcio, al direttore e a mister Roberto D'Aversa che mi stanno dando questa opportunità. Soprattutto ringrazio me stesso, per non avere mai mollato e come ho sempre fatto darò tutto me stesso in questo nuovo ruolo".